Perdaxius, cane da caccia cade in un fornello di miniera
Ieri mattina i Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti per il recupero di un cane da caccia caduto in un fornello di miniera a circa 30 metri di profondità, nei monti di Perdaxius.
Il cane, smarritosi il giorno prima nel corso di una battuta di caccia, è stato individuato all’interno della voragine grazie all’intercettazione del segnale GPS nel suo collare.
La squadra dei Vigili del fuoco, con l’utilizzo di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), si è calata per soccorrerlo e riconsegnarlo al legittimo proprietario.
(Unioneonline/D)