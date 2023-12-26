Cronaca Sardegna

Perdaxius, cane da caccia cade in un fornello di miniera

26 dicembre 2023 alle 10:50aggiornato il 24 maggio 2026 alle 13:45

Ieri mattina i Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti per il recupero di un cane da caccia caduto in un fornello di miniera a circa  30 metri di profondità, nei monti di Perdaxius.

Il cane, smarritosi il giorno prima nel corso di una battuta di caccia, è stato individuato all’interno della voragine grazie all’intercettazione del segnale GPS nel suo collare.

La squadra dei Vigili del fuoco, con l’utilizzo di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), si è calata per soccorrerlo e riconsegnarlo al legittimo proprietario.

(Unioneonline/D)