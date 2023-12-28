Patto di Stabilità, Silvestri (M5s): "Meloni continua a scappare dalle scelte fatte in Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 "Abbiamo fatto un Patto di Stabilità che ci obbligherà a nuove tasse e nuovi oneri e la premier non ha detto una parola e continua a rinviare la conferenza stampa. Una premier che scappa dalle sue scelte in Europa. Una premier che è disposta a parlare solo davanti a una telecamera, senza domande dei giornalisti e del Parlamento. E' imbarazzante" lo ha detto il deputato Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera dei 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev