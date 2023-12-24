Papa Francesco: "Pensiamo a chi è lontano dalla gioia del Natale"

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2023 “L'amore di Dio è simile a quello che proviamo tra di noi: ad esempio quando tra amici, fidanzati o sposi ci si tratta con delicatezza e ci si prende cura l'un l'altro con gentilezza. Così ama Dio e ci chiama a fare lo stesso, accogliendo, proteggendo e rispettando gli altri, pensando anche a chi in questi giorni è lontano dalla gioia del Natale" lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus domenicale del 24 dicembre 2023. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev