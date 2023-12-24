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Papa Francesco: "Ancora oggi a Betlemme regna la logica perdente delle armi"
25 dicembre 2023 alle 00:33aggiornato il 25 maggio 2026 alle 09:09
(Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2023 "Il nostro pensiero oggi è a Betlemme, dove ancora il principe della pace viene reputato dalla logica perdente della guerra con il ruggine delle armi che anche oggi li impedisce di trovare l'alloggio nel mondo" lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia della messa della Vigilia di Natale nella Basilica di San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev