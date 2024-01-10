Pacifici (Aia): "La Var Room? Uno strumento importante da mettere a punto"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "Noi abbiamo investito molto su questo aspetto e su un gruppo di varisti altamente specializzato. Siamo un esperimento importante anche a livello internazionale ed europeo, io penso che la Var è uno strumento giovane partito in Serie A nel 2017. Dobbiamo rivedere alcune situazioni, ma siamo sulla strada giusta" lo ha detto il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (Aia) Francesco Pacifici, a margine della firma del protocollo d’intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e Associazione Italiana Arbitri per l’istituzione di percorsi formativi alla carriera di arbitro nelle scuole secondarie di secondo grado. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev