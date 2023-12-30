Omicidio Vanessa Ballan, una bara bianca per l'ultimo saluto alla giovane madre

(Agenzia Vista) Veneto, 29 dicembre 2023 Si è svolto nel Duomo di Castelfranco Veneto, il funerale di Vanessa Ballan, la 27enne incinta uccisa da Bujar Fandaj, 41enne kosovaro, con cui la giovane aveva avuto una relazione extraconiugale. Ad attendere il feretro, io marito Nicola Scapinello, i genitori della donna e alcuni amici che hanno indossato un nastro rosso contro la violenza sulle donne. Presente alle esequie anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev