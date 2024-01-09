Omicidio Saladdino: "Personalità disturbata per Baule, terrore per l’abbandono della moglie"

«Baule ha vissuto con terrore il pericolo di abbandono dalla moglie, uno stato di ansia e paura che connota il suo disturbo borderline di personalità che ha determinato l’incapacità di controllarsi nel momento dell’azione omicida».

È scritto nella relazione del medico psichiatra Mario Deriu, consulente di parte chiamato a testimoniare, davanti alla Corte di Assise di Sassari, dall’avvocato della difesa Nicola Lucchi, legale di Fulvio Baule, il pluriomicida quarantunenne di Ploaghe che il 26 febbraio 2022, a Porto Torres, uccise con l’ascia i suoceri Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, accanendosi con la stessa arma contro la ex moglie Ilaria Saladdino, sopravvissuta all’aggressione.