Olimpiadi Milano-Cortina, Ferraris (Ad Fs): "Oggi firmiamo accordo importante per un evento storico"

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2023 "Un accordo importante, perché consente di realizzare appien i valori fondanti del nostro gruppo, attraverso una partnership col mondo dello sport. Una partnership che riguarda un evento storico, quello delle Olimpiadi, che ogni volta che approda in un Paese rappresenta una potenzialità di sviluppo economico, sociale, di aggregazione. Quindi era utile esserci e ci siamo con grande entusiasmo e con grande orgoglio" lo ha detto l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, a margine della conferenza di presentazione della partnership tra Ferrovie dello Stato e Fondamzione Milano-Cortina per garantire mobilità ai giochi olimpici invernali del 2026. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev