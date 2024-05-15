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Nordio: "Nei prossimi giorni presentazione disegno di legge su separazione carriere magistratura"
15 maggio 2024 alle 16:16aggiornato il 24 maggio 2026 alle 20:24
(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 "Nei prossimi giorni voi vedrete la presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge sulla separazione delle carriere, che conterrà anche importanti riforme sulla composizione e il criterio di elezione del Consiglio Superiore della magistratura", le parole del ministro Nordio al Question Time alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev