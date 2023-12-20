Netanyahu: Continuiamo la guerra fino alla fine

(Agenzia Vista) Israele, 20 dicembre 2023 "Continuiamo la guerra fino alla fine. Continuerà finché Hamas non verrà eliminato, fino alla vittoria. Chi pensa che ci fermeremo non è collegato alla realtà. Non smetteremo di combattere finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati: l’eliminazione di Hamas, il rilascio dei nostri ostaggi e l’eliminazione della minaccia da Gaza. Stiamo attaccando Hamas con il fuoco, il fuoco infernale. Ovunque, anche oggi. Attacchiamo anche i loro alleati da vicino e da lontano. Tutti i terroristi di Hamas hanno solo due opzioni: arrendersi o morire.", le parole del Primo Ministro di Israele Netanyahu. / X Netanyahu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev