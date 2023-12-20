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Netanyahu: Continuiamo la guerra fino alla fine
20 dicembre 2023 alle 23:50aggiornato il 25 maggio 2026 alle 04:53
(Agenzia Vista) Israele, 20 dicembre 2023 "Continuiamo la guerra fino alla fine. Continuerà finché Hamas non verrà eliminato, fino alla vittoria. Chi pensa che ci fermeremo non è collegato alla realtà. Non smetteremo di combattere finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati: l’eliminazione di Hamas, il rilascio dei nostri ostaggi e l’eliminazione della minaccia da Gaza. Stiamo attaccando Hamas con il fuoco, il fuoco infernale. Ovunque, anche oggi. Attacchiamo anche i loro alleati da vicino e da lontano. Tutti i terroristi di Hamas hanno solo due opzioni: arrendersi o morire.", le parole del Primo Ministro di Israele Netanyahu. / X Netanyahu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev