Mr Ok: "Se l'anno prossimo starò meglio potrei riprovare a tuffarmi nel Tevere"

(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2024 "Potrei riprovarci, vediamo se l'anno prossimo mi si saranno sistemate queste due microfratture alla colonna vertebrale. Con otto nipoti e cinque figli, non me la sono sentita. Bisogna stare molto attenti" lo ha detto Mr Ok, al secolo Maurizio Palmulli, subito dopo aver rinunciato a tuffarsi nel Tevere per la prima volta dopo 35 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev