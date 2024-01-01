Mr Ok rinuncia a tuffarsi nel Tevere: "Mi dispiace, ma rischiavo di finire in carrozzina"

(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2024 "Bisogna capire quando è il momento di fermarsi. Ho fatto una risonanza magnetica e il neurochirurgo mi ha detto che rischiavo di finire in carrozzina. Quando ero sul ponte ci ho rifletutto e mi sono detto che dopo 35 anni che mi tuffo arriverà anche il momento di fermarsi. Non ho mai avuto problemi, ma avendo ora due microfratture sulle vertebre, non potevo saltare. Non bisogna fare cose pericolose. Ci sono momenti in cui bisogna alzare le braccia" lo ha detto Mr Ok, al secolo Maurizio Palmulli, subito dopo aver rinunciato a tuffarsi nel Tevere per la prima volta dopo 35 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev