Montaruli (FdI): "Le europee saranno l'occasione per portare il modello Italia in Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 "Nonostante i disastri di Pd e M5s l'economia italiana è in salute. I mercati internazionali confermano il buon governo di Giorgia Meloni. Il voto di giugno per Fratelli d'Italia è l'occasione per portare il modello Italia in Europa" lo ha detto Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev