Mes, Tajani: "Averlo bocciato non è una questione di Stato, non cadiamo nella trappola"

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2023 "Non credo che avremo dei problemi in Europa per la non approvazione della ratifica del Mes. Non trasformiamo le cose che si dicono in Italia come se fossero delle verità rivelate. Per esempio la Francia e i Paesi Bassi hanno bocciato la Costituzione Europea e non mi pare che oggi siano additati come pericolosi antieuropeisti. Quindi non cadiamo nella trappola delle propaganda, di pensare al Mes come se fosse un affare di Stato" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, uscendo dalla conferenza in cui ha annunciato la formazione del gruppo comune con Noi Moderati nel Consiglio Regionale del Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev