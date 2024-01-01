Mengoni, il concerto a Cagliari

Un concerto indimenticabile per il pubblico di Cagliari.

Marco Mengoni infiamma il palco della Fiera per la notte di capodanno, tra fuochi d'artificio e countdown dà il benvenuto al 2024 sulle note di "Due Vite", il successo che lo ha portato alla vittoria a Sanremo. Emoziona e fa ballare più di 25mila persone.

Uno spettacolo entusiasmante di un'ora e mezza, iniziato alle 23:40 e conclusosi verso l'1:15.

Mengoni si commuove più volte, intonando i singoli Guerriero, l'Essenziale e Ti ho voluto bene veramente. Ringrazia con profondo affetto il pubblico, con la promossa che tornerà presto in Sardegna.

Federica Portoghese