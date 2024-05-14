Meloni sul caso Toti: "Ha governato molto bene, aspettare sua risposta è il minimo"

(Agenzia Vista) Milano, 14 maggio 2024 Sul caso del governatore della Liguria Toti, a margine dell’evento “Il giorno de La Verità” organizzato dal giornale La Verità la Premier Meloni ha affermato: “Preoccupata per il caso Toti? Aspettiamo, Toti ha detto che avrebbe letto le carte e dato delle risposte, penso che sia il minimo indispensabile per un uomo che sta governando molto bene la sua Regione aspettare quelle risposte e valutare”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev