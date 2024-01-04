Meloni su Poste e FS: "Sì alla privatizzazione, ma mantenere controllo strategico"

(Agenzia Vista) Roma, 4 gennaio 2024 Sul tema della possibile privatizzazione di Poste e Ferrovie dello Stato è intervenuta in conferenza stampa la premier Meloni: “L’impostazione mia e di questo Governo in tema di privatizzazione è lontana anni luce da quello che abbiamo visto accadere in passato quando per privatizzazioni si intendeva regali miliardari a fortunati imprenditori ben inseriti. Non è questa la mia idea: per me privatizzazione è ridurre la presenza dello Stato dove la presenza dello Stato non è necessaria e riaffermare la presenza dello Stato dove è necessaria. Questo riguarda la riduzione di quote di partecipazione statale che non riduce controllo pubblico, che può essere il caso di Poste, così come penso ci sia la possibilità di far entrare privati in quote minoritarie in società che oggi sono interamente sotto il controllo pubblico, ed è il caso di Ferrovie. Abbiamo dato un bel segnale con MPS perché con la nostra iniziativa le risorse sono rientrate. Dove la presenza dello Stato non è necessaria si può indietreggiare, dove è necessaria lo Stato deve affermare la sua presenza e controllare ciao che è strategico”. Fonte Video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev