Meloni: "Mes bocciato perché non c'è maggioranza in Parlamento che lo sostenga"

(Agenzia Vista) Roma, 4 gennaio 2024 “Quello che potevo fare e che ho fatto è stato rimettermi all’Aula e la modifica del trattato del Mes è stato bocciata. Perché? Perché non c’è mai stata una maggioranza in Parlamento per ratificare la modifica di un trattato che qualcuno ha sottoscritto. Questo credo sia il problema che bisogna valutare”, ha ammesso la premier Meloni nel corso della conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei Giornalisti. Fonte Video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev