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Meloni: "Il 2024 sarà un anno molto complesso per tutti"
04 gennaio 2024 alle 18:02aggiornato il 25 maggio 2026 alle 02:01
(Agenzia Vista) Roma, 4 gennaio 2024 “Il 2024 sarà un anno molto complesso per tutti: un anno che vede molte scadenze importanti tra le elezioni Europee o la presidenza italiana del G7, quindi ci vedrà tutti molto impegnati”, ha affermato la premier Meloni aprendo la conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei Giornalisti. Fonte Video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev