Meloni: "Chiara Ferragni? Per la sinistra ho attaccato Che Guevara"

Agenzia Vista) Roma, 4 gennaio 2024 “Per quello che riguarda gli influencer, su Chiara Ferragni non ho nulla da dire, figuriamoci, salvo che mi ha molto colpito la reazione scomposta della sinistra quando, ad Atreju, ho espresso un concetto che credevo la sinistra dovesse condividere, e cioè che ha più valore chi produce un pandoro che chi lo griffa. Che ha più valore chi produce quell’eccellenza italiana che chi la mette in mostra: una banalità totale che dovrebbe avere a che fare col mondo operaio e invece loro se la sono presa perché ritenendo che attaccando Chiara Ferragni sembrava avessi attaccato Che Guevara. Il mondo cambia”, ha affermato la premier Meloni in conferenza stampa. Fonte Video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev