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Meloni alla cerimonia per l'anniversario dell'Esercito. L'arrivo sotto la pioggia
03 maggio 2024 alle 18:45aggiornato il 24 maggio 2026 alle 20:23
(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2024 Il Presidente del Consiglio Meloni all'ippodromo militare "Gen. C.A. Pietro Giannattasio", a Roma, per la cerimonia del 163° anniversario di costituzione dell’Esercito. Meloni a bordo di un veicolo tattico con il ministro Crosetto sotto la pioggia battente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev