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Meloni accoglie Stoltenberg a Roma, l'arrivo del segretario generale della Nato a Palazzo Chigi
08 maggio 2024 alle 12:50aggiornato il 25 maggio 2026 alle 03:29
(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto, a Palazzo Chigi, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, nel corso della visita di quest’ultimo in Italia. Un incontro, riferisce la Nato, che rientra nelle regolari consultazioni con i leader e gli altri funzionari alleati. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev