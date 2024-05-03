Mattarella: "Storia dell'Italia e conquiste di democrazia sono passate dal cinema"

(Agenzia Vista) Roma, 3 maggio 2024 Il presidente della Repubblica Mattarella, nel corso della cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello, ha parlato dell’importanza del cinema: “La storia del nostro Paese, la storia della Repubblica, delle conquiste di libertà e democrazia, è passata dal grande schermo: è stata narrata attraverso emozioni, volti, sentimenti, attraverso vicende drammatiche e speranze che sorgevano, la quotidianità del vivere e l’eccezionalità di tante storie personali”. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev