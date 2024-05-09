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Mattarella ricorda le vittime del terrorismo, la commemorazione in Senato
09 maggio 2024 alle 14:20aggiornato il 24 maggio 2026 alle 23:00
(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2024 Nell’Aula del Senato si è tenuta la commemorazione delle vittime del terrorismo: presente, oltre alla premier Giorgia Meloni, al Presidente del Senato la Russa e al Presidente della Camera dei Deputati Fontana, anche il Presidente della Repubblica Mattarella. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev