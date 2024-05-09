TG VIDEOLINAUltime Edizioni
Mattarella rende omaggio ad Aldo Moro in via Caetani, la deposizione della corona di fiori
09 maggio 2024 alle 12:14aggiornato il 25 maggio 2026 alle 03:29
(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2024 In occasione del 46esimo anniversario del ritrovamento del corpo dell’onorevole Aldo Moro, il Presidente della Repubblica Mattarella, accompagnato dal presidente del Senato La Russa, dal presidente della Camera dei Deputati Fontana e dal ministro dell’Interno Piantedosi, ha reso omaggio deponendo una corona di fiori. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev