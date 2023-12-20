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Mattarella: Intollerabile la violenza degli uomini sulle donne
20 dicembre 2023 alle 19:20aggiornato il 25 maggio 2026 alle 04:11
(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Occorre contrastare con forza e insieme i fenomeni di violenza che si manifestano in vari ambiti della società. E' intollerabile la violenza degli uomini sulle donne", le parole di Mattarella alla cerimonia di scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev