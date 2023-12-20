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Mattarella: "Ho fiducia in Italia, ha risorse per affrontare tempo nuovo"
20 dicembre 2023 alle 19:20aggiornato il 25 maggio 2026 alle 01:28
(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Abbiamo saputo affrontare momenti difficili, anche in tempi recenti della nostra storia repubblicana. Li abbiamo superati grazie anzitutto al senso di unità e alle qualità presenti nel nostro popolo. Ho fiducia nell'Italia. Che ha le risorse per affrontare il tempo nuovo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando la Quirinale i rappresentanti della Istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev