Mattarella: "Ho fiducia in Italia, ha risorse per affrontare tempo nuovo"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Abbiamo saputo affrontare momenti difficili, anche in tempi recenti della nostra storia repubblicana. Li abbiamo superati grazie anzitutto al senso di unità e alle qualità presenti nel nostro popolo. Ho fiducia nell'Italia. Che ha le risorse per affrontare il tempo nuovo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando la Quirinale i rappresentanti della Istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev