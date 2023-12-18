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Mattarella: Condannare antisemitismo senza ambiguità
18 dicembre 2023 alle 16:00aggiornato il 25 maggio 2026 alle 11:28
(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2023 "La crisi mediorientale, con il suo portato di odio, ha fatto riemergere dal suo fiume carsico anche il fenomeno dell'antisemitismo che oggi come ieri, si nutre di luoghi comuni e di una visione distorta della storia. Si tratta di messaggi che debbono incontrare la più netta condanna senza ambiguità, senza interpretazioni di comodo", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella incontrando gli Ambasciatori d'Italia. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev