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Mattarella alla Sapienza: "Venendo qui ho letto cartello su Gaza, voglio rispondere"
16 maggio 2024 alle 21:07aggiornato il 25 maggio 2026 alle 07:01
(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 "Venendo ho visto un cartello che sostanzialmente mi chiedeva cosa penso di quanto avviene a Gaza, ed è quello che si registra in diversi atenei in questo momento. Non voglio lasciare questa domanda senza risposta", le parole di Mattarella alla Sapienza. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev