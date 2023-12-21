Mattarella al Covi per gli auguri di Natale in videoconferenza a missioni italiane all'estero

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2023 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalla sede di Roma del Comando Operativo Vertice Interforze si sta collegando in videoconferenza con alcuni contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali. Il primo collegamento è con l'Iraq, seguiranno quelli con il Libano, la Palestina e la Somalia. Fonte video: Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev