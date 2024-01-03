Massimo Cocco morto a 19 anni sulla 195: andava a Pula per lavorare

Ha lavorato sino alla fine della stagione in un albergo di Nora della famiglia Cacciuto, Massimo Cocco, il diciannovenne di Quartucciu che questa mattina ha perso la vita in un tragico incidente sulla Statale 195. E anche oggi stava andando verso Pula, a dare una mano al suocero con alcuni lavoretti, che svolgeva in attesa di iniziare a dare il suo contributo nell’hotel di Nora.

Ma la sua giovane vita si è interrotta tra il pontile della Rumianca e la rotatoria di Maddalena Spiaggia: Cocco era a bordo della sua Clio quando è andato a scontrarsi con una Fiat Marea, a bordo della quale si trovava una famiglia (padre, madre e due figli), per concludere la sua corsa in mare. Il veicolo si è ribaltato e per Cocco, all’arrivo dei soccorritori, non c’era niente da fare.