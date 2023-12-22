Maracalagonis, tutti in fila per visitare il presepe artistico di 150 metri quadrati

Tanta curiosità e attenzione attorno al presepe artistico “Su Nascimentu” a Maracalagonis. Un capolavoro di oltre 150 metri quadrati firmato dall’associazione Culturale Hamara.

Le note di Andrea Parodi fanno da sottofondo musicale. Un’emozione che si unisce alla magia della neve. Tutti con il naso in su, anziani e bambini, per ammirare i fiocchi bianchi scendere dal cielo. Una spettacolare nevicata creata grazie a apparecchiature con effetti speciali. L’intera opera è stata realizzata grazie agli artisti dell’associazione Hamara, in particolare Nino Pisu, Sanna Adriano e Vinicio Sanna.

Sotto un cielo stellato sono stati riprodotti 150 metri quadrati di paesaggi che richiamano la natività. Montagne, cascate, laghi artificiali, grotta della natività, il deserto con i re Magi. Non mancano i richiami alla Sardegna con delle riproduzioni di menhir.

Vinicio Sanna presidente Associazione Hamara: «Con le risorse dell'associazione siamo riusciti a dare al natale marese un po di luce in più». Il presepe potrà essere visitato tutti i giorni mattina e sera sino al 7 gennaio. «Abbiamo lavorato con grande entusiasmo riuscendo a realizzare un'opera davvero straordinaria. Invitiamo tutti a venire da noi. L'ingresso è libero a Casa Cocco, vicina alla parrocchia».