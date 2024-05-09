Mantovano: "In arrivo un antidoto al fentanyl per le forze dell'ordine"

(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2024 “Vi è una collaborazione tra le forze dell’ordine e il ministero della Salute tesa a dotare nei tempi in cui sarà disponibile il cosiddetto Naloxone, ovvero la sostanza che costituisce l’antidoto”, ha annunciato il sottosegretaio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Mantovano con delega per la sicurezza nel corso della conferenza stampa si aggiornamento sulle attività di contrasto alla diffusione del Fentanyl. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev