Manovra, Sallemi (FdI): "Con il Governo Meloni l'Italia è ripartita"

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2023 "Lavoro, impresa e famiglie: sono queste le priorità di Fratelli d'Italia e del Governo Meloni. Lo conferma la legge di bilancio appena approvata che prevede il taglio del cuneo fiscale, 4 miliardi in meno di tasse per i redditi più bassi, 1,6 miliardi di euro per le famiglie. Con il Governo Meloni l'Italia è ripartita" lo ha detto il senatore Salvatore Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev