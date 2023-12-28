Manovra, Giorgetti: "Migliorati tutti i saldi di finanza pubblica"

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2023 In Senato la manovra ha assunto "una serie di cambiamenti" che ha tenuto "conto del profilo di spendibilità" e che ha portato "un miglioramento di tutti i saldi di finanza pubblica". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in Commissione Bilancio alla Camera. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev