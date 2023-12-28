Manovra, Fratoianni (Avs): "Il Governo l'ha riempita di regalie impedendo emendamenti seri"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 "Il Governo e la maggioranza sono impegnati a polverizzare tutti i record, tutti negativi però. L'ultimo è quello della manovra che non può essere emendata nemmeno dalla maggioranza, salvo una serie di bonus per una ristretta cerchia che l'ha riempita di regalini. Nessuna possibilità di intervenire sulla natura del testo per l'opposizione. E ciò nonostante la manovra è in ritardo" lo ha detto Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, a margine del flash mob organizzata davanti a Palazzo Chigi dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), contro l'emendamento Costa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev