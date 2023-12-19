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Manovra 2024, ecco le modifiche approvate in Senato - INFOGRAFICA
19 dicembre 2023 alle 21:23aggiornato il 25 maggio 2026 alle 08:00
(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2023 Ecco gli emendamenti approvati in Senato per la Manovra del 2024. Tra le proposte di modifica approvate dalla commissione c’è un emendamento del Governo che salva dai tagli inizialmente previsti le pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. L'infografica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev