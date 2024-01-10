Cronaca Sardegna

Maltempo e incendi, in Sardegna il nuovo piano della Protezione civile

10 gennaio 2024 alle 12:54aggiornato il 24 maggio 2026 alle 13:43

Sono 2,5 milioni i fondi stanziati dalla Giunta regionale da destinare ai Comuni della Sardegna per riorganizzare la macchina della Protezione civile alla “guerra” contro frane, alluvioni, neve e incendi.

A oggi ancora 30 paesi dell’Isola sono, infatti, sprovvisti di un piano per le emergenze della Protezione civile.

A illustrare gli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali, il programma di spesa per l’assegnazione di un contributo agli enti locali per l’aggiornamento dei piani comunali di protezione civile, l’aggiornamento per l'anno 2023 del Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici, oggi a Cagliari è stato l’assessore all’ambiente Marco Porcu.

Francesca Melis