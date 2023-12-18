TG VIDEOLINAUltime Edizioni
Malan (FdI): "Siamo soddisfatti di questa manovra"
18 dicembre 2023 alle 19:46aggiornato il 25 maggio 2026 alle 02:01
(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2023 "Come Fratelli d'Italia siamo molto soddisfatti di questa manovra. Nonostante la situazione difficile causata dalle scelte di chi ci ha preceduto, come sul superbonus e sul reddito di cittadinanza. Tiene fede agli impegni, sostiene redditi mediobassi, imprese, famiglie, forze dell'ordine e sanità" lo ha detto Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev