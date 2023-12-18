Malan (FdI): "Siamo soddisfatti di questa manovra"

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2023 "Come Fratelli d'Italia siamo molto soddisfatti di questa manovra. Nonostante la situazione difficile causata dalle scelte di chi ci ha preceduto, come sul superbonus e sul reddito di cittadinanza. Tiene fede agli impegni, sostiene redditi mediobassi, imprese, famiglie, forze dell'ordine e sanità" lo ha detto Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev