Maiorino (M5s): "Meloni attacca avversari per nascondere fallimenti"

(Agenzia Vista) Roma, 05 gennaio 2024 "Meloni attacca gli avversari per nascondere i suoi abnormi fallimenti, ma le ricordiamo che la premier è lei e che il suo Governo ha zero visione e sta minando la credibilità internazionale del nostro Paese". Così Alessandra Maiorino del M5s in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev