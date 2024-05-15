Magi, (+Europa): "La maggioranza è spaccata e litigiosa e le riforme sono ferme"

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 "La maggioranza non è solida ed è spaccata. Non litigano solo sul superbonus, ma un po' su tutto. Rimandano le riforme, perché non c'è una vera condivisione. Si pensi alla riforma della giustizia o al premierato. Nei fatti c'è uno stallo. Nulla procede. La questione del superbonus è l'emblema di questa situazione. Addirittura è venuta meno la maggioranza in commissione. In altri momenti in situazioni come queste sarebbe caduto il Governo" lo ha detto il deputato Riccardo Magi, segretario di +Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev