Magi (+Europa): "Italia in Ue messa nella stanza dei bambini con Orban, mentre adulti decidono"

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2023 “Dopo la debacle europea sul Patto di Stabilità, arriva la ridicola e autolesionista rappresaglia della maggioranza contro l’Europa sul Mes, che oggi verrà bocciato dall’Italia, unico Paese europeo a non averlo ratificato. Un atteggiamento infantile e ricattatorio che non si addice a un Paese fondatore dell’Europa, membro del G7. Giorgia Meloni fa uscire l’Italia dalla stanza degli adulti, e la spedisce direttamente nella stanzetta dei bambini capricciosi insieme all’Ungheria di Orban. E questi sarebbero i patrioti? Altro che orgoglio italiano: è una vergogna italiana”. Lo afferma Riccardo Magi, segretario di +Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev