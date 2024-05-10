Magi (+Europa): "È improprio parlare di censura a Roccella"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 Sul tema della contestazione alla ministra Roccella durante gli Stati Generali della Natalità, il segretario di +Europa Magi ha affermato: “Credo che sia assolutamente improprio parlare di censura nei confronti della ministra Roccella come degli membri di questo Governo che è un Governo che occupa in maniera debordante tutti gli spazi di informazione, a partire da quella pubblica. La censura è quella che applica il potere nei confronti degli oppositori e lo fa con strumenti legislativi e di oppressione o togliendo la voce”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev