Lollobrigida: "Tante guerre non ci sarebbero state con cene ben organizzate"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 "Quanto è importante stare a tavola, discutere e ragionare, bere un bicchiere di vino. Dialogare. Quante guerre non ci sarebbero state di fronte a cene ben organizzate", le parole del ministro Lollobrigida a margine della sua visita allo stand "Divina Nazione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev