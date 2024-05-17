Lollobrigida mostra confezione di frutta a guscio: Con questa Nazionale di Rugby ha fatto il record

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 "Abbiamo lanciato per la prima volta la frutta a guscio era abbinata alla nazionale di rugby. Abbiamo fatto uno spot bellissimo e quest'anno la nazionale di rugby ha fatto il record di risultati", le parole di Lollobrigida mostrando una bustina del salutare snack all'evento "Divina Nazione" al Foro Italico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev