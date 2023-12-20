Lollobrigida: "La cucina italiana arriva anche nello spazio"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Per la prima volta la cucina italiana arriva nello spazio, con la missione Voluntas. A gennaio la pasta italiana partirà nello spazio con quattro astronauti, tra cui il colonnello Villadei, italiano. E nella parte precedente, durante la quarantena, avranno la possibilità di mangiare prodotti italiani" lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine dell'assemblea elettiva di Coldiretti, presso Palazzo Rospigliosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev