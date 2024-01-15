Lollobrigida: "Gli infortuni sul lavoro in agricoltura sono in calo, ma anche uno è troppo"

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2024 "Non vi dico i dati precisi, ma gli infortuni sono sempre troppi. Fosse anche uno solo sarebbe troppo. Dobbiamo usare tutti gli strumenti per abbattere questi rischi" lo ha detto il ministro Lollobrigida, a margine della presentazione del bando Isi Inail del 2023, presso il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev