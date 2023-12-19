Lollobrigida: Etichettatura vini? Prodotto non è dannoso, noi viviamo in media di più

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2023 "Una cosa è dire "bere con moderazione", che è corretto. Altra cosa è dire che il vino è dannoso per la salute e ci spiegassero quelli che assumono questa etichetta perché noi viviamo mediamente dieci vent'anni, più delle popolazioni che scrivono che uno dei nostri prodotti di alimentazione consolidata, come il vino, è un prodotto dannoso. Insomma, è una illogicità che a nostro avviso. È un condizionamento del mercato e quindi va contro i principi dell'Unione europea", le parole del ministro Loollobrigida a margine del Comagri Report 2023. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev