L’insegnante sarda Ilaria Salis in carcere da quasi un anno a Budapest, il padre: «Intervenga il Governo»

Il caso di Ilaria Salis, l'insegnante di 39 anni che vive a Milano, ma le radici sono sarde, il padre Roberto è originario di Cagliari. Dallo scorso mese di febbraio è in carcere a Budapest, un carcere di massima sicurezza, con l'accusa di aver aggredito due neonazisti, che hanno riportato lesioni guaribili in pochi giorni, durante il Giorno dell'onore a cui prendono parte i sostenitori dell'ideologia hitleriana. Da pochi mesi la famiglia può incontrare Ilaria nel penitenziario. Il regime detentivo è molto duro.

Ilaria Salis rischia di essere condannata a 16 anni. Il Tribunale ungherese le ha proposto un patteggiamento penale, 11 anni, che lei ha rifiutato. Il padre chiede al Governo di intervenire per tutelare i diritti della figlia. Nel video l'appello.