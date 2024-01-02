Le devastazione in Ucraina dopo gli ultimi attacchi russi

(Agenzia Vista) Roma, 2 gennaio 2024 Ecco le immagini postate da Zelensky su Telegram delle devastazioni dopo gli ultimi attacchi russi. “Già per il terzo giorno, i nostri soldati della difesa aerea stanno facendo un lavoro incredibile. Dal 31 dicembre gli inumani russi hanno già utilizzato circa 170 "shahedi" e decine di razzi di vario tipo. La maggioranza assoluta di essi mirava a obiettivi civili.” Ha scritto Zelensky Fonte video Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev